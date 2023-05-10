استمرار الحملات المرورية بشوارع سوهاج وضبط 268 مخالفة متنوعة

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة، من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع السوهاجى، وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.



وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 268 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، برئاسة العقيد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير فى شوارع المحافظة، والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لضبط الشارع السوهاجي وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وضبط المخالفين من قائدي المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس داخل المحافظة.



كان أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 239 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدِ على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14438 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 94 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 36 فدانا و6 سهم.