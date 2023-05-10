الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بـ24.9 مليون دولار.. الأهلي فاروس: صفقة باكين هي الأولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية

باكين
باكين

كشفت شركة الأهلي فاروس، عن إنهائها صفقة استحواذ شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على 80.7% من أسهم البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، كأولى صفقات برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 24.9 مليون دولار أمريكي.

وقالت الأهلي فاروس – التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية- في بيان لها اليوم إن الحملة الترويجية التي قامت بها شملت العديد من المستثمرين داخل مصر وخارجها، وأسفرت عن تنافس عدد من المستثمرين وانتهت بتقديم أعلى سعر للسهم والذي بلغ 39.8 جنيه مصرى من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة.

جدير بالذكر إنه تم انتهاء فترة صلاحية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة للاستحواذ على نسبة 100% وبحد أدنى نسبة 75% من أسهم شركة باكين يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 وقد تم استجابة عدد 19,358,213 سهم والتي تمثل نسبة 80.7% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 24 مليون سهم.

وأضافت “الأهلي فاروس” أن الاستحواذ على “باكين” هي الصفقة الأولى ضمن برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة، وتُعزز هذه الصفقة النية الجادة لها في التخارج من الشركات المملوكة للدولة وكذا خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

ومثّلت الأهلي فاروس المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية- المساهم الرئيسي بنسبة 44.63% في رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)- فيما كان مكتب “الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة” المستشار القانوني لها.

الأهلي فاروس صفقة استحواذ شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على 80 7 من أسهم البويات والصناعات الكيماوية باكين أولي صفقات برنامج الطروحات الحكومية قيمة 24 9 مليون دولار أمريكي الحملة الترويجية التي قامت بها شملت العديد من المستثمرين داخل مصر وخارجها تنافس عدد من المستثمرين وانتهت بتقديم أعلى سعر للسهم والذي بلغ 39 8 جنيه شركة الأصباغ الوطنية المحدودة

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