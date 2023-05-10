الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقل البرلمان: القطار السريع سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة لمصر

وحيد قرقر
وحيد قرقر

قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «ربنا حبانا في لجنة النقل بالوزير كامل الوزير، الذي يناقش جميع المشروعات باستفاضة كبيرة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.

وأكد قرقر أن الجميع حريص على هذا الوطن، لافتا إلى أن أرقام الدين العام تسبب هاجس لدى الرأي العام، إلا أن لجنة النقل تكون دائما حريصة على الوقوف على تفاصيل الاتفاقيات والتأكد من الجهات المسئولة عن حجم الاستفادة، وهو ما شهده اجتماع لجنة النقل أمس بحضور كافة الجهات المعنية والتى أكدت تنسيقها مع بعضها البعض لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك المشروع.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما يتم الآن تنفيذ القطاع السريع، وفقا لرؤية العالم المصري فاروق الباز، الذي طالب بممر التنمية الذي يوازي الوادي الضيق، وبالتالى سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة لمصر.

وأكد وحيد قرقر أن القطار السريع سيكون له تأثير كبير في زيادة عمليات التنمية في مصر.

الهيئة القومية للأنفاق الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع المستشار الدكتور حنفي جبالي

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