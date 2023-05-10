المستشار سامح عبدالحكم ناعيًا محمود بكرى: "كان وطنيًا خدومًا أمينًا مخلصًا"

نعى المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب محمود بكري الذي توفي بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 70 يومًا، تحملها صابرًا محتسبًا.

وقال، خلال نعيه: "أشهد أنه كان وطنيًا خدومًا أمينًا مخلصًا طاهر القلب نقي السريرة وهب حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة أبناء وطنه وقضاياه، خالص عزائي لشقيقه الإعلامي والنائب الوطني المحترم مصطفى بكري، داعيًا الله أن يرحم الفقيد ويغفر له ويجعل مثواه في الفردوس الأعلى صحبة الحبيب المصطفى وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".