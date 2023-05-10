النائب ضياء الدين داود يطالب بحكومة اقتصادية ويحذر من تضاعف فوائد الديون

وجه النائب ضياء الدين داود انتقادات للسياسات المالية والاقتصادية وقال: "لا نفتري على الحكومة لما نطالب أن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز"، لافتًا إلى أن الحكومة تتبع نفس السياسات التي تؤدي لنفس النتائج.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 "متهم إني قاسي في عباراتي وأرقامي وهي ليست قسوة ولا حاجة نحاول أن نؤدي الأمانة كما هي، لسنا في خلاف مع أحد، مختلفين مع سياسات وحذرنا في وقت مبكر أنكم تخلقوا فرقا كبير جدًا بين اللي عايشين في مصر واللي عايشين في إيجيبت، في ناس لو وصل الدولار 100 جنيه مش هتتأثر في معيشتها، وناس تأثرت لما وصل 18 جنيها، ما بالك اليوم".

وتابع: "الغريب أن السياسات ما زال يُدافع عنها حتى الآن، عايز تقول المصريين عايشين كويس؟ لا صناعة ماشية ولا تجارة ماشية ولا زراعة"، مستنكرًا "نخالف ضميرنا؟ هنطلع نقول البلد ماشية كويس وهي مش ماشية كويس؟".

وزاد: "في موازنة نناقش حسابها الختامي من عامين وموازنة حالية تنتهي في يونيو ويقدم الحساب الختامي بعد عامين، أعملكم مقاربة في حساب 21/22 الفوائد 583 مليار في الموازنة الحالية 690 مليار ما يعادل 33% من المصروفات"، وأضاف "خدمة الدين في الحساب الختامي الذي نناقشه 45%، في الموازنة الحالية 54%".

وتساءل "رايحين فين؟ الناس تحس بإيه؟ كنت بقول كيلو اللحمة بـ250 جنيها الناس تتمنى يرجع 250، كيلو الرز بـ33 جنيها"، وشدد "لا نفتري على الحكومة لما نطالب أن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز".