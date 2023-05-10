الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان الأردني يدين المجازر الإسرائيلية في غزة والمدن الفلسطينية

قطاع غزة
قطاع غزة

أدانت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني جرائم القتل والاغتيال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمدن الفلسطينية. 

وأكدت اللجنة في بيان اليوم على لسان رئيسها فايز بصبوص أهمية وقف التصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية واقتحام المقدسات، واصفة إياها بأنها خطوات استفزازية مدانة وتعد خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها.

وقال بصبوص إن اللجنة تتابع عن كثب الأحداث الجارية في فلسطين ومدنها وآخرها العدوان الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، على قطاع غزة وارتكابه مجزرة نتج عنها استشهاد عدد من الفلسطينيين منهم أطفال ونساء، مؤكدا دعم اللجنة للجهود التي يبذلها الأردن واتصالاته لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وحذرت اللجنة من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وتبعاته الخطيرة التي من شأنها توتير الأجواء وتهديد الأمن والسلم وجر الأمور إلى مربع العنف، ما سيقود الى كارثة إنسانية يتحمل الاحتلال مسؤوليتها وحده.

ودعت اللجنة الى الشعب الفلسطيني الى التوحد في ظل هذه الظروف والعودة الى التنسيق والتكامل بين فصائله من أجل وحدة الصف والوقوف صفا واحدا لمواجهة الانتهاكات من قبل الاحتلال الغاشم في الكل الفلسطيني. 

مجلس النواب الأردني الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المدن الفلسطينية فلسطين

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