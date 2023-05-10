الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة لضبط الأسواق في عدد من أحياء القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، عدة حملات بأحياء مدينة نصر وحلوان والمطرية ومصر الجديدة والساحل والبساتين.

وأسفرت الحملات عن ضبط سلع مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها من بينها ٣.٥ طن أرز و٤.٥ طن دقيق و٧٥ كجم شيش، طاووق و٥٠ كجم شاورمة دجاج و٥٥٠ كجم زبدة و٤٢٠ كجم لحوم مجمدة و٣٠٠ كجم رنجة و٢٥٠ كجم ترمس و١٢٦٠ زجاجة خل و٢٧٠ زجاجة زيت طعام و١٥٠ علبة تونة و١٠٠ علبة لانشون دجاج و٦٦٠ علبة كحك وبسكويت، وتم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب مصنع ملابس ومستلزمات طبية بحى حلوان لإدارته بدون ترخيص ولحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون بيانات تجارية حيث تم التحفظ على ١٥٠٠٠ جاون طبى و١٢٥٠٠ افارول طبى و٢٠٠٠٠ ملاية طبية و٢٠٠٠٠ متر قماش للتصنيع،  وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

ضبط الأسوق حملات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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