الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة عدادات المياه في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة عدادات المياه داخل العقارات بأسلوب الفك بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات 

كما طالبت  النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط  تشكيل عصابى تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم القبض على "شخصين، لهما معلومات جنائية"  لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرا أمام جهات التحقيق بارتكابهما "4" وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" "مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس سرقة نيابة متهمين مدينة نصر

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