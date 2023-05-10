جوارديولا: خضنا مواجهة صعبة ضد ريال مدريد

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه خاض مواجهة صعبة ضد ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أنه يرغب في تعديل بعض التفاصيل في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

وفرض مانشستر سيتي، التعادل بهدف لكل فريق، أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، على ملعب “ سانتياجو برنابيو”، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور تقدم لـ ريال مدريد بهدف في الشوط الأول، قبل أن يُدرك البلجيكي كيفن دي بروين التعادل لـ مانشستر سيتي في الشوط الثاني.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أريد أن أهنئ الفريق لأنه لم يكن سيناريو سهلاً ضد هذا الفريق.. تاريخهم ، الصفات التي يمتلكونها".

وأضاف:" بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية ، لكننا عانينا من إنهاء ذكي من فينيسيوس، ثم نجحنا في تحقيق التعادل عندما كانوا في لحظة أفضل. لكننا نعود إلى مانشستر للعب النهائي في مباراة الإياب، سجلوا عندما كنا أفضل وسجلنا عندما كانوا أفضل ، هذا لم يفاجئنا حقًا. لقد دافعنا عن منطقة الجزاء الخاصة بنا جيدًا بشكل عام ، كنا حاضرين".

وتابع:"الآن لدينا مثل مباراة فاصلة. نحن نعرف بالضبط ما هم قادرون عليه. ربما سيقومون بإجراء تعديلات ، وربما لا. سيتعين علينا محاولة الهجوم بشكل أفضل ، لكن (ديفيد) ألابا و (أنطونيو) روديجر كانا صعبين للغاية على إيرلينج (هالاند) ، لدرجة أنه لم يكن من السهل على الإطلاق إيجاد المساحات.. سنحاول تعديل تفاصيل معينة عند العودة ، لنكون أكثر مرونة ، ونلعب بإيقاع أكثر بقليل. سنلعب على أرضنا ، ونعلم أننا نشعر براحة أكبر أمام جمهورنا. إنه أمر مهم لأن الفريق الذي سيفوز سيذهب إلى النهائي، لدي فكرة كبيرة عما سنفعله في مباراة الإياب".

ورد بيب على سؤال للمراسلين قائلًا:"أن تلعب في هذه المسابقة ضد ذلك الفريق، أمر صعب جدًا، من توقع أننا سندمر ريال مدريد؟ هل تعلمون أمام من نلعب؟ هل تعلمون كم مرة فازوا بدوري أبطال أوروبا؟ إذا توقعتم أن نفوز على ريال مدريد 6-0 فهذه مشكلتكم".

وتُقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشسر سيتي.