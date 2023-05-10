الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: لعبة الجولف تُساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي بـ102 مليار دولار

رياضة الجولف
رياضة الجولف

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن التأثير الاقتصادي للجولف في الولايات المتحدة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2022.

وأشارت المجلة في تقرير، إلى أن رياضة الجولف تحتل مكانة فريدة بين الرياضات الأمرييكية الأكثر شعبية، وتحديدا في مقدار ما يمارسه الأميريكيون من لعب وإنفاق على اللعبة.

 ولفت التقرير، إلى أن دراسة جديدة كشفت أن للجولف تأثير إقتصادي مباشر يقدر بنحو 102 مليار دولار على الاقتصاد الأميريكي، بزيادة 20٪ عن النتائج السابقة في عام 2016 (84 مليار دولار).

واجتمع مئات من ممثلي المنظمات الرائدة في رياضة الجولف في واشنطن العاصمة للقاء أعضاء الكونجرس الأميريكي وتعزيز ليس فقط الفوائد الاقتصادية الواسعة النطاق للجولف، ولكن أيضا المساهمات المجتمعية والبيئية والعافية للعبة.

وأشارت دراسة التأثير الاقتصادي الجديدة، التي أجريت بتكليف من ائتلاف صناعة الجولف الأميربكية وأدارتها مؤسسة الجولف الوطنية، إلى أنه بالإضافة إلى ما يقرب من 102 مليار دولار من التأثير المباشر على الاقتصاد الأميريكي، فإن التأثيرات غير المباشرة والثانوية للجولف تجعل هذا الإجمالي أكثر من 226 مليار دولار، وتمكن لعبة الجولف أكثر من 1.65 مليون وظيفة، بما في ذلك أكثر من مليون وظيفة مرتبطة مباشرة بهذه الصناعة.

ويرصد التقرير الإيرادات التي تحققها إحدى الرياضات المشاركة الرائدة في البلاد في ما يقرب من 14000 منشأة للجولف في الولايات المتحدة، ناهيك عن بلايين الدولارات التي ينفقها لاعبو الجولف سنويا على المعدات والملابس والتعليم وغيرها من الخدمات.

ويشارك ما يقرب من 1-في-7 أميريكيين بنشاط في رياضة الجولف بشكل ما، في حين أن نطاق انتشار اللعبة عمومًا يمتد إلى حوالي ثلث السكان.

وهناك أيضا التأثير المالي لملايين الأميريكيين الذين يسافرون ويقومون بعمليات شراء إضافية ويشترون أو يبنون منازل متصلة بالجولف.

اقتصاد البلاد التأثير الاقتصادي الجولف الرياضات الفوائد الاقتصادية الكونجرس

الأكثر قراءة

وفاة مصاب بحادث ميكروباص طنطا أثناء محاولة إسعافه

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

الرادارات الحديثة تلتقط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى