تقرير: لعبة الجولف تُساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي بـ102 مليار دولار

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن التأثير الاقتصادي للجولف في الولايات المتحدة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2022.

وأشارت المجلة في تقرير، إلى أن رياضة الجولف تحتل مكانة فريدة بين الرياضات الأمرييكية الأكثر شعبية، وتحديدا في مقدار ما يمارسه الأميريكيون من لعب وإنفاق على اللعبة.

ولفت التقرير، إلى أن دراسة جديدة كشفت أن للجولف تأثير إقتصادي مباشر يقدر بنحو 102 مليار دولار على الاقتصاد الأميريكي، بزيادة 20٪ عن النتائج السابقة في عام 2016 (84 مليار دولار).

واجتمع مئات من ممثلي المنظمات الرائدة في رياضة الجولف في واشنطن العاصمة للقاء أعضاء الكونجرس الأميريكي وتعزيز ليس فقط الفوائد الاقتصادية الواسعة النطاق للجولف، ولكن أيضا المساهمات المجتمعية والبيئية والعافية للعبة.

وأشارت دراسة التأثير الاقتصادي الجديدة، التي أجريت بتكليف من ائتلاف صناعة الجولف الأميربكية وأدارتها مؤسسة الجولف الوطنية، إلى أنه بالإضافة إلى ما يقرب من 102 مليار دولار من التأثير المباشر على الاقتصاد الأميريكي، فإن التأثيرات غير المباشرة والثانوية للجولف تجعل هذا الإجمالي أكثر من 226 مليار دولار، وتمكن لعبة الجولف أكثر من 1.65 مليون وظيفة، بما في ذلك أكثر من مليون وظيفة مرتبطة مباشرة بهذه الصناعة.

ويرصد التقرير الإيرادات التي تحققها إحدى الرياضات المشاركة الرائدة في البلاد في ما يقرب من 14000 منشأة للجولف في الولايات المتحدة، ناهيك عن بلايين الدولارات التي ينفقها لاعبو الجولف سنويا على المعدات والملابس والتعليم وغيرها من الخدمات.

ويشارك ما يقرب من 1-في-7 أميريكيين بنشاط في رياضة الجولف بشكل ما، في حين أن نطاق انتشار اللعبة عمومًا يمتد إلى حوالي ثلث السكان.

وهناك أيضا التأثير المالي لملايين الأميريكيين الذين يسافرون ويقومون بعمليات شراء إضافية ويشترون أو يبنون منازل متصلة بالجولف.