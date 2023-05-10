إندونيسيا تسعى إلى إنفاق مبالغ كبيرة على الغواصات الفرنسية

تخطط إندونيسيا لإنفاق مبالغ كبيرة على بناء أسطولها من الغواصات بمساعدة فرنسا، مما قد يؤدي إلى إلغاء شراكتها الدفاعية طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية في هذا المجال.

وقالت صحيفة فوكس نيوز إن هذا الشهر، أفاد المصدر الدفاعي جانيس أن وزارة المالية الإندونيسية وافقت على طلب وزارة الدفاع للحصول على قروض خارجية بقيمة 2.16 مليار دولار أمريكي لتمويل برنامج اقتناء الغواصات.

وتشير رسالة رفعت عنها السرية حصلت عليها جينس خلال معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي هذا الشهر ، إلى أن وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي أشار إلى طلب من وزير الدفاع برابوو سوبيانتو يضع قائمة تضم 25 برنامجًا للمشتريات العسكرية تم الحصول على قروض أجنبية لها، المقترحة كمصدر للتمويل لعام 2023.

يقول المصدر إن الرسالة تشير إلى غواصتين تعملان بالدفع المستقل (AIP) مع إزاحة تحت الماء تبلغ 1800 و 2800 طن ، مع تمويل يغطي الخدمات اللوجستية وحزم الصيانة والتدريب وتكاليف نقل تكنولوجيا بناء السفن.

فيما يتعلق بنوع الغواصات التي تخطط جاكرتا للحصول عليها ، نشرت الصحف في مارس 2022 أن البحرية الإندونيسية قد أعلنت عن خطط للاستحواذ على اثنتين من الغواصات الفرنسية من فئة سكوربين ، مما يضفي الطابع الرسمي على اتفاقية تسقط كوريا الجنوبية في الواقع كشريك أساسي لإندونيسيا في الحفاظ على غواصتها.

حدث ذلك على الرغم من اتفاقية الشراء المبرمة في أبريل 2019 بين وزارة الدفاع الإندونيسية وشركة بناء السفن الكورية الجنوبية دايو لبناء السفن والهندسة البحرية

في فبراير الماضي ، وقعت شركة بناء السفن الإندونيسية PT PAL والمجموعة البحرية الفرنسية اتفاقية أولية للتعاون في بناء غواصتين من طراز Scorpene وإنشاء منشأة مشتركة للبحث والتطوير في إندونيسيا. تم إبرام هذا الاتفاق لتسهيل تكامل الأسلحة والأنظمة على متن الغواصات ، وتوفير التدريب والعمليات ، والبناء والاستدامة ، ونقل التكنولوجيا.

قد تقدم الغواصات مزايا قدرة كبيرة للبحرية بميزانية محدودة ، وهو أمر قد تعرفه إندونيسيا.