الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

درة تكشف موقفها من الانتقادات التى تتعرض لها وكيف تتعامل معها؟

درة
درة

كشفت الفنانة التونسية درة، عن موقفها من الانتقادات التي تتعرض لها، مؤكدة أنها لا ترد عليها ولكنها تهتم وترحب بالنقد البناء بالاختلاف والحصول على آراء المقربين منها، كما أنها تهتم بالتفاصيل حتى تحسن وتطور من أدائها وتتجنب الأخطاء والنواقص في الشخصيات التي تجسدها حتى تقدم أفضل ما لديها.

وأضافت "درة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "الكلام الإيجابي هو الأهم، أنا مستمرة لأجل من يحبونني ويحبون مشاهدتي، وبالتالي أنا مسئولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم لي وتأثرهم بأعمالي وأدواري". 

أهتم بالنقد البنّاء حتى أستفيد منه

وتابعت: "أهتم بالنقد البناء حتى أستفيد منه، هناك ناس يتمتعون بقدر كبير من الموضوعية، فقد لا يعجبهم عمل ما قدمته ويقولون إنني لم أكن في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول للغاية، وأشكرهم على الاهتمام النبيل بي وبأعمالي، لكن أي شيء فيه نوايا غير جيدة، هناك من لا يشاهدون عملًا من الأساس وينتقدونه، فهذا أمر لا أهتم به".

وأكدت أن شخصيتها في مسلسل "الأجهر"، لاقت إشادة كبيرة جدًا من النقاد والجمهور، قائلة: "الكيميا بيني وبين عمرو سعد كانت حلوة والناس اتكلمت عنها"، موضحة أن طبيعة الدور تشغلها أكثر من حجمه. 

درة الانتقادات النقد البناء أعمال فنية مسلسل “الأجهر”

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