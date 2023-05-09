"رياضة النواب" توصى بإلزام محافظ القاهرة باستكمال أعمال بيت شباب المنيل

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، بإلزام محافظ القاهرة بإرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة بالموافقة على استكمال الأعمال في بيت شباب المنيل بالقاهرة؛ لحين عمل التسوية الخاصة به.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أشرف البيجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر مدير عام رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية.

وأوضح النائب محمد لبيب، مقدم طلب الإحاطة بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، بأن هذا الطلب يناقش للمرة الثانية وهذا دليل علي أن هناك من لا يعرف قيمة بيوت الشباب وتسبب في عدم تجديد تخصيص أرض بيت شباب القاهرة لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2020.

وأشار إلى أن عدم تجديد الرخصة يهدد الجمعية بالشطب من عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والإضرار بسمعة مصر وبما يفتح الباب لضياع ممتلكات الهيئات الشبابية، لافتًا إلي أن المادة (82) من الدستور نصت على "تكفل الدولة رعاية الشباب النشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

من جانبه شدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة علي مخاطبة مسئول المحافظة، بأن يتم إرسال خطاب من المحافظة موجه لوزارة الشباب والرياضة للموافقة على استكمال الأعمال في بيت الشباب لحين عمل التسوية الخاصة ببيت الشباب.

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من محمد عزت عرفات، بشأن إنارة الساحة الشعبية وملعب كرة القدم بمركز شباب ايتاي البارود، حيث أوضح بأنه نظرًا للأهمية الكبيرة لمركز شباب إيتاي البارود وبالنسبة لأهالي المنطقة، حيث إنه لا يوجد ناد رياضي لمدينة إيتاي البارود ويقوم مركز الشباب بالأنشطة الرياضية المختلفة لكل أبناء المدينة والمركز كله، مطالباً سيادته بضرورة إنشاء ملعب اكليريك.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بشأن إنارة الساحة الشعبية وملعب كرة القدم بمركز شباب إيتاي البارود تم توجيه خطاب من مديرية الشباب والرياضة لمجلس إدارة المركز؛ لصيانة الإنارة وأرضية النجيل الطبيعي للملعب القانوني من ميزانية المركز، حيث إن ميزانية المركز تسمح بذلك لوجود استثمارات والتعاقد مع بنك مصر، حيث إن المركز لديه أرض بمساحة 1400 متر، موضحًا أن إنشاء الملعب اكليريك مدرج في خطة الوزارة لعام 2025 /2026.