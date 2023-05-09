الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع توريد القمح داخل الصومعة الإماراتية وشونة بسيون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة توريد القمح داخل الصومعة الإماراتية وشونة بسيون، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع اصطفاف السيارات المحملة بمحصول القمح، واستمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي للعام الحالي 2023 داخل الصومعة وداخل شونة بسيون.

وقال رحمى إن شون وصوامع المحافظة، استلمت 3026,753  طن من البنك الزراعي، 2545,051 طن من شركة المطاحن، 895,368 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 6467,172 طن ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم التوريد إلى 74  ألف 526 طن من القمح.

وأكد أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون).

وأضاف أن مواقع التخزين تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح فى جميع مواقع المحافظة التى يتم استلام أقماح منها.

رحمي توريد بالفيديو الف مارس داخل سياسة موقع تخزيني

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