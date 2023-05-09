كيف تفاعل نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا مع محادثة شاكوش وزوجته؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصًة، والسوشيال ميديا عامًة، بعد الأزمة التي وقعت بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، بعد مرور أقل من شهرين على زواجهما، لتبدأ رحلتهما مع المشاكل والمحاضر، وإفشاء المحادثات بينهما عن طريق نشرها عبر السوشيال ميديا.

وكشفت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات ريم طارق، عن محادثة وقعت بينها وبين زوجها في أزمتها الأخيرة وهما يتحدثا سويًا، إلا أن روّاد السوشيال ميديا عامًة، والشخصيات الشهيرة من بينهم عدد من الفنانين ركزوا على جملة بعينها، أرسلها شاكوش لزوجته ريم طارق وهي "عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

وتفاعل نجوم الفن ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا مع الجملة الخاصة بمطرب المهرجانات حسن شاكوش مع حديث زوجته ريم طارق "عبستك إزاي وانتي مش بستاني"، ليتساءل الجميع عن المقصود، وهو "هبسطك إزاي وانتي مش بسطاني".

ونشر الفنان خالد الصاوي هذه الجملة كنوع من أنواع السخرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال صورة خاصة بــ"كومكيس"، فنشر صورة له من أحداث فيلم الفرح معلقًا: "إيييه يا دنيا عبستك إزاي وانتي مش بستاني".

وكتبت الإعلامية مروة صبري، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًة: " ((عبستك ازاى و انتى مش بستانى)) ✋️ حسن شاكوش طلع شخص creative و trendy ف نفس الوقت"، وتفاعل معها عدد كبير من روّاد ومستخدمي موقع "فيسبوك"، فعلّق حساب حمل اسم دكتور عصام محمد من مستخدمي مواقع التواصل قائلًا: " تكسير اللغة و اللهجة و كل شيء ههه"، ورد عليه هشام عثمان من روّاد السوشيال قائلًا: " اجمل ماقيل في العتاب".

https://www.facebook.com/marwa.sabry.5454/posts/pfbid025WpCQ215oRq9UcujCHucUqvXEEZ9mRaXz5R3XXSoHnnnmZ2xfJSAhNNmcM1JG9Sul

حسن شاكوش والتريند

وتصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، التريند ومواقع السوشيال ميديا لليوم الثالث على التوالي بعد أزمته مع زوجته ريم طارق، التي تصاعدت أحداثها لتصل إلى تحرير الثنائي محاضر ضد بعضهما البعض.