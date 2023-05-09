تسكين المجموعة السابعة من عارضات سيدات الأعمال بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

بدأت المجموعة السابعة لعارضات مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ممارسة أعمالها داخل معرض اهلا رمضان، بعد انتهاء إجراءات تسكينها، حسب الجدول المتفق عليه بالتبادل بين 120 عارضة في مجموعات، لتحقيق أعلي إستفادة للعارضات، وبحسب توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

من جانبها، قالت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، أن جناح سيدات الأعمال يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما بهدف له مجلس سيدات الأعمال ، لدعم السيدات.

كما لفتت سالي حوا، سكرتير المجلس، إلي حرص المجلس علي تنوع المنتجات بمعرض اهلا رمضان تسهيلا علي المواطن مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، وإستفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة إقامة المعرض.

يشار الي أنه تم مد فترة إقامة المعرض في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الاسماعيلية، حتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء.