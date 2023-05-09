الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسكين المجموعة السابعة من عارضات سيدات الأعمال بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت المجموعة السابعة لعارضات مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ممارسة أعمالها داخل معرض اهلا رمضان، بعد انتهاء إجراءات  تسكينها، حسب الجدول المتفق عليه بالتبادل بين 120 عارضة في مجموعات، لتحقيق أعلي إستفادة للعارضات، وبحسب توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية.

من جانبها، قالت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، أن جناح سيدات الأعمال يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما بهدف له مجلس سيدات الأعمال ، لدعم السيدات.

كما لفتت سالي حوا، سكرتير المجلس، إلي حرص المجلس علي تنوع المنتجات بمعرض اهلا رمضان تسهيلا علي المواطن مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، وإستفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة إقامة المعرض.

يشار الي أنه تم مد فترة إقامة المعرض في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الاسماعيلية، حتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

اسماعيلية اقتصاد الاسماعيل الاسماعيلى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

أسماء الفائزين فى مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” بجامعة المنوفية

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»