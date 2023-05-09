"الحرف اليدوية بين الحفاظ على التراث ودعم التنمية".. ندوة بإعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة، ندوة إعلامية موسعة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الحرف اليدوية بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية"، التي عقدت بمقر المركز وحاضر فيها الدكتور محمود صالح مدير عام منطقة آثار شرق الداخلة، ونخبة من القيادات التنفيذية والشعبية وأصحاب الحرف اليدوية .

وأكدت محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، أن الحرف اليدوية تشغل جانبا كبيرا من التراث الوطني المصري وساهمت بنصيب وافر في إبراز الهوية الوطنية قديماً وحديثا، وتلبية احتياجات أهل البلاد في مختلف العصور.

وأشار إلى تأثر غالبية الحرف اليدوية واندثار بعضها نتيجة عوامل التقدم المادي والتقني وعدم قدرة هذه الحرف وأصحابها على الاندماج في التقنية الحديثة، فضلا عن تحول اهتمامات وأذواق المستهلكين.

وتناولت الندوة كيفية التعامل مع الحرف اليدوية في ضوء المتغيرات الحديثة، مطالبة بضرورة الحفاظ على هذه الحرف والنأي بها عن الاندثار من خلال دمج هذه الحرف في الصناعات الحديثة وتدريب وتأهيل أصحابها لمواكبة هذه المتغيرات والاستفادة من تلك المتغيرات للانطلاق بمنتجاتهم إلى آفاق أكبر .

وتطرقت الندوة إلى أهمية الحرف البدوية كونها تساهم في ايجاد فرص عمل أوسع وبتكلفة أقل ، واستغلالا للخامات المحلية المتوافرة بكميات كبيرة، فضلا عن سهولة تأهيل وتدريب القائمين عليها، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث الدكتور محمود صالح مدير عام منطقة آثار شرق الداخلة، عن العديد من أنواع الحرف اليدوية في مصر ومحافظة الوادي الجديد وخلال الندوة تحدث الحضور من أصحاب الحرف اليدوية عن العديد من التحديات التي تجابههم، متقدمين بعدد من التوصيات التي يأملون في تحقيقها، من بينها تسهيل ودعم مشاركة الحرفيين وخصوصا المتميزين منهم في المعارض والمهرجانات الوطنية.

كما أكد هؤلاء على أهمية تخصيص منطقة في محافظة الوادي الجديد وفي القاهرة كمعرض دائم لعرض منتجاتهم بشكل دائم وإتاحتها كوجهه سياحية وتسويقية للراغبين، واتاحة الفرصة للمتميزين والمبدعين منهم للمشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة، التنسيق مع البنوك من أجل توفير التمويل اللازم للحرفين وفق اشتراطات تتناسب مع إمكاناتهم ، وتكثيف الحملات الإعلامية التي توضح أهمية وقيمة هذه الحرف وتعريف الأجيال الحالية بتراثهم، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التسويق لمنتجات الحرفيين داخل البلاد وخارجها، والاهتمام بالتدريب من أجل رفع كفاءة الحرفيين وتعزيز مهاراتهم للاستفادة من المتغيرات والتقنية الحديثة ومواكبتها.

وأكد محسن محمد مدير مركز الإعلام بمدينة الداخلة، أن أصحاب هذه المهنة الشاقة والشيقة في ذات الوقت لهم آمال وطموحات لا محدودة يحملها أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أبناء مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد شأن نظرائهم في مختلف محافظات مصر، أملا في تحقيق أفضل استثمار للتراث الوطني المصري ورغبة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني والتنمية في مصر، وفي الوقت ذاته يحمل هؤلاء هموما كثيرة لازالت تحول دون تحقيق حلمهم الأخضر في الارتقاء بهذه الحرف والوصول بها الى العالمية عن استحقاق وجدارة ، باحثين عن التفاته رسمية وشعبية تحتوي ابداعات عقول وأنامل هؤلاء الفنانين

كما نظم مركز الإعلام بجانب الندوة معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بقرى مركز الداخلة ، ضم العديد من المنتجات والإبداعات اليدوية والذهنية للعديد من للمبدعين من أصحاب هذه الحرف .