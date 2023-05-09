الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير حجز شاليهات بالقاهرة.

 كان قد تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب واحتيال، من خلال قيام أحد الأشخاص بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة، والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الاتصالات.

بالفحص، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه، وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى، هاتف محمول.

بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المنوه عنها، بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية.

وتبين أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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