الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تطلق برنامجا للتدريب والتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق برنامج التدريب للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس المقبل بقاعات مكتبة مصر العامة وديوان عام المديرية وديوان إدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن التدريب يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقا لمنظومة التعليم الجديدة.

وأضاف أنه وفقا للتعليمات الوزارية بهذا الشأن يشمل المحتوى التدريبي خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

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البرنامج التدريبي الانتماء الوطني التطوير التكنولوجي إنطلاق البرنامج التدريبى تعليم مطروح مسابقة 30 ألف معلم

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