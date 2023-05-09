محافظ بنى سويف: توريد 72 ألف طن قمح لمواقع التخزين

قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إن مواقع تخزين الأقماح بالمحافظة استلمت حتى اليوم الثلاثاء 72 ألف طن قمح.

جاء ذلك عقب استعراض المحافظ لتقرير المهندس وصفي عبدالله، مدير عام التموين بالمحافظة، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة.

وأضاف غنيم أنه تم أمس استلام 9823 طن قمح محلي بالصوامع والشون، مؤكدًا متابعته المستمرة لعمليات التوريد لتقديم التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية، مشيرًا إلى انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تصل إلى 126 ألفا و155 فدانًا بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وذلك على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 أبريل لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.