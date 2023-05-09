الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة دعم صحة المرأة

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة دعم صحة المرأة، قائلًا: إن خدمات المبادرة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ 18 عامًا، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي، حيث تتلقي خدمات فحص المبادرة 8.8 مليون سيدة.

ونوه عبد الغفار عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، بأن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز الـ 100% فى حالات الاكتشاف المبكر، وبالتالي فإن ما يتم اكتشافه في المراحل الأولى يُعالج بشكل تام ونهائي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الفحص الأساسي للمبادرة هو الكشف ومعرفة أى أعراض لإصابة بسرطان الثدي، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة، من خلال الكشف على الأمراض غير السارية مثل، السكر وضغط الدم والوزن والطول ومستوي السمنة، إضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية.

جميع المبادرات تقدم على نفقة الدولة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن جميع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم على نفقة الدولة المصرية للمستهدفين بالمبادرات، وتكون مجانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه يتم الاهتمام بالمسح فى البداية، ومن يحتاج إلى فحوصات متقدمة يتم تحويله إلى مراكز الأورام المتخصصة، سواء التابعة للصحة أو الجامعية لإجراء مزيد من الفحوصات المتقدمة، موضحًا أن المبادرة موجودة فى جميع المحافظات.

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