الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال القافلة الدعوية في مركز شباب أكتوبر ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مركز شباب أكتوبر بمحافظة بورسعيد، استمرار أعمال  قافلة دعوية توعوية من منطقة بورسعيد الأزهرية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

ونظمت القافلة لقاء حواريا مع رواد الرؤية بهدف الحفاظ على كيان الاسرة المصرية، والحد من انتشار ظاهرة التشرد للاطفال والصلح بين المتخاصمين.

وتشكلت القافلة الدينية من الشيخ محمد عفيفى، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، والشيخ محمد ابراهيم لطفى، والشيخ أحمد عبد الله واعظ عام، والشيخ عبد الرحمن الصياد المنسق الإعلامي، والواعظة ضحى حسن النجار والواعظة أفنان عبد الحليم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وتحت إشراف حسني ابو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عوض، مدير المركز.

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استمرار أعمال الأزهر الشريف الاسرة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الاسرة أشرف صبحي وزير الشباب

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