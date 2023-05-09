بدلا من ممارسة الرياضة.. أنشطة تحقق نفس الغرض دون بذل جهد

لا يتعين عليك جر نفسك إلى صالة الألعاب الرياضية للاستفادة من التمرين وتحقيق اللياقة البدنية، يمكنك التسلل من النشاط البدني إلى أشياء تقوم بها بالفعل طوال اليوم.

في حين أن فصل التمرين أو الجري من الطرق المقبولة تمامًا لتحفيز قلبك إلا أن هناك طرق للوصول إلى مستويات الحركة الموصى بها.

التنظيف

إذا كنت تؤجل تنظيف منزلك وكنت تنوي أيضًا الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فيمكنك في الواقع الجمع بين هذين النشاطين.

وجدت دراسة أجريت هذا العام أنه يمكن للناس حرق حوالي 276 سعرة حرارية عند تنظيف مطبخهم، بينما يستخدم تنظيف الحمام 173 سعرة حرارية وحرق غرفة النوم 154.

البستنة

توصف البستنة بأنها نشاط لتقوية العضلات خاصة إذا كانت تنطوي على الحفر أو التجريف، حيث وجد تقرير وفقا لموقع ذا صن أن هاتين الحركتين - بالإضافة إلى القص - يمكن أن تحرق الكثير من السعرات الحرارية مثل التمارين التقليدية.

الرقص

من لا يحب الرقصة في عطلة نهاية الأسبوع؟، تبين أنه إذا حاولت الرقص خلال النهار فمن المؤكد أنه يعتبر تمرينًا ستحصل على مزاج جميل أيضًا .

يمكنك متابعة فصل تمارين الرقص على موقع يوتيوب أو الذهاب إلى إحدى الصالات التي تعلم الرقص.



وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن تمارين القفز لمدة 19 دقيقة تحرق نفس كمية الطاقة التي تحرقها الركض بسرعة ستة أميال في الساعة.

اصعد على الدرج

يستخدم كثيرون منا المصعد أو السلم المتحرك فقط بدلاً من صعود الدرج، لكن قد تغير عاداتك بمجرد أن تكتشف أن تسلق أكثر من خمس درجات من السلالم يوميًا قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 .