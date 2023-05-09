اليوم.. عرض "حامل اللقب" فى مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا

يعرض فيلم "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية"، والتي تقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة الـ6 مساءً، على أن يكون الحضور للجمهور قبل الموعد بساعة للحصول على تذكرة الفيلم مجانا ومرفق بها الاستفتاء اليومي للأفلام، وتقام بعد العرض ندوة يحضرها صناع الفيلم ويدير الندوة الناقد الفني محمد سيد عبدالرحيم، وذلك بحضور كل من المخرج هشام فتحي، والسيناريست إيهاب بليبل، ومصمم الملابس خالد عبدالعزيز، ومصممة الملابس مها بركة، والموسيقار مصطفى الحلواني، ومهندس الديكور كريم المهدي، والمونتير أحمد عاصم، ومهندس الصوت عمرو عصام.

تفاصيل وأحداث فيلم حامل اللقب

تدور أحداث "حامل اللقب" فى إطار كوميدى، حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصيًا أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

صناع وأبطال فيلم حامل اللقب

يشارك في بطولة فيلم حامل اللقب، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وكان فيلم «حامل اللقب» تصدر إيرادات شباك التذاكر وقت عرضه بالسينمات، كما شارك فى أكثر من مهرجان منهم مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومهرجان الأقصر بالسينما الافريقية.

يذكر أن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، تستمر حتى 13 مايو الجارى، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يوم 20 مايو الجاري.