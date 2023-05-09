الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"البيت" يستهل أنشطته بـ "ساعة عصارى" بين النص والشاشة فى الإسكندرية

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

البيت يستهل أنشطته بـ "ساعة عصاري" بين النص والشاشة في الإسكندرية، حيث تنطلق في تمام الساعة السادسة من يوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري، أولي فعاليات لقاءات “البيت” الشهرية، وذلك بمركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية.

ويشهد لقاء “ساعة عصاري بين النص والشاشة”، مناقشة الفيلم الروائي القصير "ساعة عصاري:، من إخراج شريف البنداري، بطولة الفنان الراحل صلاح مرعى، والفنان باسم سمرة، وسهام عبد السلام .

ويعقب عرض الفيلم مناقشة نص “آخر النهار”،  وهو متتالية منزلية ضمن المجموعة القصصية “حجرتان وصالة” للكاتب الراحل ابراهيم أصلان والذي أُتخذت منه فكرة الفيلم، بحضور مؤسسي البيت وبمشاركة عدد من الرواد والمثقفين.
 لقاءات “البيت” هي نتاج لجلسات مجموعة من الفاعلين المهمين والمؤثرين في الحقل الثقافي السكندري على مدار أكثر من ثلاثة أشهر وهم: ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم وشاعر، هبة يونس النيل كاتبة حرة ، شاعرة ، قاصَة ومدونة ، مترجمة، أحمد عبد الموجود الشيخ شاعر عامية يكتب باللغة العربية العامية المصرية، ‎ريم أبو الفضل كاتبة وقاصة وناقدة .

يذكر أن "البيت"،  بيت الكتاب والفنانين  لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة.

 إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته.،على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.

البيت يستهل أنشطته بـ ساعة عصاري بين النص والشاشة في الأسكندرية مركز جمال عبدالناصر الثقافي فيلم ساعة عصاري

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