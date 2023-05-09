الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب المخدرات.. مقتل شاب على يد زوج شقيقته في الوراق

المجني عليه
المجني عليه

داخل منزل بسيط بمنطقة الوراق عاشت" مريم" مع زوجها "رأفت" وانجبت ثلاثة أطفال أكبرهم عمُرًا يبلغ 16عامًا، واستمر الزواج بينهما لـ17 عام، لكن تبدل المشهد رأسًا على عقب بعدما ترك " رأفت" عمله وبدأ في تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأ في ضرب زوجته وأبنائه والاعتداء عليهم باستمرار ، لتقرر الزوجه الذهاب لمنزل والدها برفقه أبنائها.

الزوج جاء لينهي حياة زوجته 

وأثناء وجود الزوجة داخل منزل والدها تفاجأت بزوجها وكان يمسك في يده سلاح أبيض "قطر" وقام بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بطريقة وحشية ومن ثم تدخل أشقائها لحمايتها لكن الزوج لم يهدى، بل قام بقتل شقيقها بعدما سدد له طعنه نافذة في الرقبة على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وفر الزوج هارباً قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

طعنة نافذة في الرقبة 

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً، وأثناء جلوس " مريم" داخل منزل والدها لإعداد الطعام لأبنائها أتى زوجها" المتهم" ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، على إثرها تدخل أشقائها في محاولة منهم لإنقاذها لكن الغل كان يملئ قلب المتهم، وبدأ في الإعتداء عليهم جميعاً مسبباً إصابة في يد شقيقها الأكبر ومقتل شقيقها الأصغر بعدما سدد له طعنة نافذة في الرقبة، وفقاً لما ذكرته شقيقة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور" 

المخدرات  جعلته قاتل 

أضافت أن زوجها تغير حاله تماماً بعدما سلك طريق المخدرات حيث غادر عمله وبدأ في بيع أثاث البيت لشراء المخدرات، الأمر الذي جعلها لم تستحمل تلك المعاناة وتذهب لبيت أسرتها ومن ثم جاء ونفذ جريمته الشنعاء وحرمها من شقيقها، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل شقيقها بدم بارد.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق، بلاغًا نت أحد الأهالي  يفيد بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الوراق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالتحريات وبسؤال شهود العيان تبين أن شاب أنهى حياة شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلافات أسرية، إذ أصابه بجرح طعني تسبب في مقتله.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير  المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

زوجها المخدرة أبناءها الوراق ضرب والأعتداء

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