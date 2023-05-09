طلب إحاطة فى البرلمان بشأن نزع ملكية مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية فى شأن نزع ملكية مركز شباب الشلالات وإنهاء التخصيص الصادر له من مجلس محلى الإسكندرية وإنهاء النشاط الرياضي فى أحد أهم مراكز الشباب والرياضة فى محافظة الإسكندرية.

وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى أن المركز المشهر عام 1976 والذى ينتفع به أكثر من خمسة آلاف أسرة هم أعضاء الجمعية العمومية والتى تستفيد من المنظومة الرياضية به من خلال العديد من الأنشطة وحصل على العديد من الميداليات في المسابقات الرياضية، بخلاف أنه المتنفس الرياض الوحيد في هذه المنطقة لآلاف الشباب والرياضيين وأسرهم، مضيفا أن المركز حصل على العديد من البطولات والميداليات.

وأكد النائب على مخالفة إنهاء التعاقد الذى تم بين مديرية الشباب والرياضية ومحافظة الإسكندرية من جهة وشركة نيو سلاب إحدى شركات القطاع الاقتصادى لتطوير مركز شباب الشلالات عام 2019، ولم يتم البدء فى أى أعمال تطوير منذ ذلك التاريخ حتى ورد خطاب من مديرية الشباب والرياضية بتسليم المركز إلى محافظة الإسكندرية لضمه في مشروع التطوير في هذه المنطقة.

وطالب النائب باحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامة ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس في أسرع وقت ممكن.