حجازي: حريصون على تبادل الخبرات لتطوير المنظومة التعليمية

خلال المنتدى العالمي للتعليم 2023..

شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، في الجلسة العامة الرابعة للمنتدى العالمي للتعليم 2023، والتي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "كيف ينبغي للتعليم أن يطور قدرة شعبه على الصمود".

جاء ذلك بمشاركة اليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر وشيماء البنا رئيس قسم العلوم في المجلس الثقافي البريطاني والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي في السفارة المصرية ببريطانيا، فضلا عن 835 مشارك و150 وزير من مختلف دول العالم.

وأجرى الدكتور رضا حجازي مداخلة خلال الجلسة، أعرب في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في المنتدي العالمي للتعليم 2023، مؤكدا أن مشاركته في هذا المنتدى الهام الذي يضم ما يقرب من 150 وزير من مختلف دول العالم تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول حول تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار “حجازي” إلى أن مصر تولي أهمية قصوى بتطوير منظومتها التعليمية والتي اتخذت على عاتقها في سبيل تحقيقه، خطوات مكثفة على مدار سنوات في مختلف المحاور بهدف تحقيق نواتج التعلم والاعتماد على تحقيق الفهم وليس حفظ المواد الدراسية، فضلا عن تطوير قدرات الطلاب من خلال دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يتواكب مع وظائف العصر والمستقبل وما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة.

كما أكد وزير التعليم، على جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، موضحًا أن الوزارة تعمل بكافة امكانياتها علي محور الاتاحة باعتبار أن التعليم حق انساني للحياة، مضيفا أن مصر لديها تجربة هامة وهي مدارس التعليم المجتمعي التي تستهدف سد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من مختلف الاعمار والبيئات الاجتماعية للالتحاق بقطار التعليم عبر تلقيهم مناهج خاصة عبر معلمين متخصصين، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني واتباع استراتيجية اللامركزية.

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم ومعدل الإنجاب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها من أجل تحقيق استراتيجية تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحدي الأهم المتمثل في الزيادة السكانية، والذي يتطلب بدوره زيادة في أعداد المعلمين والمدارس والفصول لمواكبة زيادة عدد الملتحقين بمنظومة التعليم.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بدور المجلس الثقافي البريطاني في مصر، في بناء أواصر التعاون الفعالة بين وزراء التعليم في مختلف دول العالم.

وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى الدكتور رضا حجازي، بنظيره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران القيب، وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير منظومة التعليم.

ويتناول برنامج "المنتدى العالمي للتعليم 2023" مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة، بين الأشخاص والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.