البرهان: حرائر السودان اغتصبت وما فعله متمردو الدعم السريع وصمة عار

خلال حواره لـ"القاهرة الإخبارية"..

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أنه لا وجود لمتمردي الدعم السريع في أي موقع عسكري لكنهم يحتمون بالمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: كنا نظن الدعم السريع قوى حليفة، وأن كل ما يحصلون عليه من أسلحة يعود بالمساعدة للقوات المسلحة، وإنه كان يأمن لهم وجودهم في مؤسسات الدولة، إذ كانوا متواجدين في كافة مؤسسات الدولة بجانب القوات المسلحة.

وأردف: "حدث منهم هذه الفعلة الخائنة والغادة وتسببوا في كل مآسي السودانيين، سددوا طعنة لخاصرة الشعب السوداني، كل الأسر أصابها ضرر بالغ، وحرائرها اغتصبت وممتلكاتها نُهبت وبيوتها احتلت وعطلت الخدمات، ما حدث وصمة عار".