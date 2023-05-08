الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تشارك بالملتقى الـ28 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالمغرب

جامعة الفيوم تشارك
جامعة الفيوم تشارك بالملتقى الثامن والعشرين لتبادل عروض تدري

شارك الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الربيعي ممثل جامعة الفيوم بالمجلس العربى للجامعات وعضو اللجنة التنفيذية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم،  بالملتقى الثامن والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، الذى استضافته جامعة الحسن الثاني ومعهد إيجات بالمملكة المغربية الشقيقة، بحضور ٣٢ جامعة تمثل جامعات مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية، العراق، والسودان، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر مايو ٢٠٢٣.

صرح محمد فاروق الخبيري بأن جامعة الفيوم حصلت على المركز الأول في نتائج تدريب العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ على مستوى الجامعات الحكومية، والمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية، مضيفًا أن الجامعة حصلت على ٣٠ فرصة تدريب بعدد من الجامعات العربية، وقدمت ٦٠ فرصة تدريبية لطلاب الجامعات العربية.

وأشار  محمد الربيعي إلى انعقاد اللجنة التنفيذية للمجلس العربى الجامعات على هامش الملتقى، التى أوصت أن يبدأ التدريب اعتبارًا من العاشر من شهر يوليو ٢٠٢٣ على أن يستمر لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ أسابيع، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن فرص التدريب لطلاب جامعة الفيوم، وشروط الحصول عليها فى وقت لاحق.

وكان قد شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فعاليات افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٣، والملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، والمقام خلال نفس الفترة.

أشاد ياسر مجدي حتاته بالدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تحظى به جامعة الفيوم على مستوى جميع الأنشطة، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات القمية للطالب والطالبة المثاليين التي تستضيفها الجامعة للعام التاسع، الأمر الذي يعكس الثقة التي توليها الوزارة والجامعات المصرية في جامعة الفيوم.

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جامعة الفيوم تشارك بالملتقى الثامن والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالمملكة المغربية

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