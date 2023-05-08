الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط فى زيمبابوى

أعلنت شركة «إنفكتوس إنيرجي» الأسترالية للنفط والغاز، الاثنين، عن العثور على النفط الخفيف والغاز والهيليوم في شمال شرق زيمبابوي النائي، بعد أشهر من التنقيب.

وقالت الشركة، في بيان، إن تحليل عينات من مواقعها النائية قرب الحدود مع موزمبيق أكد وجود "النفط الخفيف ومتكثف الغاز والهيليوم".

وحسب الشركة، فإن النتيجة "تثبت بشكل قاطع وجود الهيدروكربونات" في أحد الآبار.

وأشارت الشركة إلى أن العينات المحللة «تظهر تركيبة متسقة وعالية الجودة للغاز الطبيعي، وتظهر محتوى خامل منخفضا فيه أقل من واحد بالمئة من ثاني أكسيد الكربون».

يأتي هذا الاكتشاف بعد 30 عاما من تخلي عملاق النفط الأميركي "اكسون موبيل" عن مسعاها لتأمين النفط الخام في المنطقة.

ويؤدي الاكتشاف إلى أول إنتاج للغاز في زيمبابوي، ويساعد في تحسين إمدادات الطاقة في بلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء.

وتعاني زيمبابوي من انقطاعات شديدة في التيار الكهربائي تصل إلى 19 ساعة يوميًا.

ووقّعت شركة «إنفكتوس إنيرجي» اتفاقية للاستكشاف والتطوير والإنتاج مع زيمبابوي في عام 2018.

وتخطط الشركة لبناء منشأة لتحويل الغاز إلى طاقة من أجل تزويد الشبكة الوطنية.

انفكتوس انيرجي النفط الخفيف زيمبابوي شرق زيمبابوي موزمبيق

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