الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتوفير أنظمة لإدارة العملية التعليمية.. بروتوكول تعاون بين شركة انطلاق وجامعة حلوان

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وقع  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون، وذلك لبدء جامعة حلوان العمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة حلوان لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

 ويهدف البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالي للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتميزة بالجامعة، بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة المنصورة، والإيمان برؤية التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية  المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة انطلاق  لتقنية الاتصالات والمعلومات مملوكة لجامعة المنصورة، وهى أول شركة متخصصة فى مجال البرمجيات والخدمات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة المنصورة جامعة المنصورة تقنيه الاتصالات

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