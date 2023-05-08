الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: استقرار الأوضاع الأمنية بالسودان اليوم

الازمة السودانية
الازمة السودانية

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الأوضاع الأمنية ما زالت مضطربة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم حتى يومنا هذا.

الحرب السودانية

وأكد محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحليقا جويا في سماء الخرطوم اليوم، وهذا التحليق مرتبط بالجيش السوداني، حيث تحلق هذه الطائرات تحسباً لأي هجمات محتملة من ميليشيا الدعم السريع.

وأضاف، في حديثه، أن هذه الحرب استمرت أكثر من 20 يوما وما زالت مستمرة، بينما المواجهات المباشرة بين القوتين انخفضت مقارنة بالمواجهات في بداية الأزمة، لكن الشعب السوداني ما زال متخوفا بصورة كبيرة من الخروج من المنازل.

 مخاوف الشعب

وأشار إلى أن الشعب السوداني بالكامل متواجد في المنازل على مدار اليوم، بالرغم من انقطاع التيار الكهربي باستمرار، ولهذا هناك أزمة كبيرة يعاني منها الشعب السوداني الآن، والمتمثلة في نقص الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب.

 

محمد ابراهيم الأوضاع الأمنية السودانية القاهرة الإخبارية الحرب السودانية مخاوف الشعب السوداني

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