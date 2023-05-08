الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري أمراض الدم: أنيميا البحر المتوسط مرض وراثي ويجب فحص المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

أوضحت الدكتورة رانيا عاشور، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع ومنسق أمراض الدم بمديرية الصحة في الجيزة، طرق الوقاية من أنيميا البحر المتوسط وأحدث أساليب علاجه.

وأكدت أن مرض أنيميا البحر المتوسط هو مرض وراثي يتوارث من الوالدين عن طريق الجينات على حسب درجة الوراثة يتحدد درجة المرض، متابعة أن هناك أنواع لأنيميا البحر المتوسط : “متوسط الشدة وشديد ومنه حامل للمرض فقط”.

أنواع لأنيميا البحر المتوسط

وتابعت خلال لقاءها اليوم علي قناة DMC، أن الحالات الشديدة هي التي تظهر في الأطفال خلال السنوات الأولي من العمر حتي أول 3 أشهر وحتى 6 أشهر تبدأ الأعراض في شحوب الوجه وضربات قلب سريعة وصعوبة في التنفس، يتوجه إلي الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة وأن اتضح اصابته ينتقل بعد ذلك لتشخيص المرض.

وأشار إلى أن النوع المتوسط من الأنيميا لا يظهر مبكرا ولكن يظهر في سن المدرسة من 5 سنوات حتي 7 سنوات بأنيميا مستمرة، يتم أيضا التوجه إلي الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة أبرزها صورة الدم وتشخيص المرض بها.

ونوهت أن النوع الحامل للمرض فقط يكون صامت بمعني انه يأتي دون أعراض ويتم اكتشافه صدفة عن طريق الفحوصات.

وأردفت أن كل مصابي مرض أنيميا البحر المتوسط يولدون حاملين للمرض وحاملو المرض ينقلوه للأبناء، ومن هنا تأتي أهمية الفحوصات  المبكره قبل الإقبال على الجواز والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج لتهتم بذلك الأمر، حيث أن المرض منتشر بدول حول البحر المتوسط، في مصر وشمال أفريقيا وتركيا واليونان وإيطاليا، وهو مرض جيني ويشهد انتقال للأجيال الجديدة.

أنيميا البحر المتوسط المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج مصر أفريقيا تركيا اليونان إيطاليا

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