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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الأول الثانوي بمدرسة السعيدية عن امتحان الجغرافيا: في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

انتهى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدراة الجيزة التعليمية، في محافظة الجيزة من أداء امتحان مادة الجغرافيا منذ قليل، وسط إشادة من الطلاب بمستوى الامتحان.

وقال جمال عزيز، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، بشارع جامعة القاهرة، التابعة لإدراة الجيزة التعليمية، لـ"الدستور" إن الامتحان كان مستوى متوسط، ولم تكن هناك أسئلة صعبة أو مخصصة للمتفوقين، وإنما كانت أسئلة الامتحان متنوعة بين المتوسط والسهل.

وتابع أن الأسئلة السهلة والمتوسطة سمحت للطلاب بحل الامتحان، والانتهاء منه قبل الوقت المحدد له من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح عبدالرحمن حسن أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، لـ"الدستور" أن امتحان الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الاسئلة كانت بسيطة جدًا، وهذا ما جعل الطلاب يشعرون بالاطمئنان، وحل الامتحان بسرعة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تستمر الامتحانات في ذات المستوى، حتى لا يشعر الطلاب بالذعر والقلق.

وقال إن الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أسئلة خاصة بالمتفوقين وهذا ما يسهل على الطلاب لأن أغلبهم مستواه متوسط.

فيما قال محمد أشرف، أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية للبنين، في شارع جامعة القاهرة، التابع لإدارة الجيزة التعليمية، أن امتحان مادة الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه سعيد لأنه أدى الامتحان على نحو جيد.

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