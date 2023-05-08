مصرع شخص غرقًا فى ترعة عرب مهدى بمركز أخميم بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقًا في مياه ترعة «عرب مهدي» بناحية دائرة مركز أخميم، وتمكنت عناصر وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.



وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في ترعة بدائرة مركز أخميم.

وعقب وصول عناصر وحدة الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثة، وتحديد هوية المتوفى، وهو «مصطفى. ا. ع. ع»، 14 عامًا، عامل، ويقيم في نفس الناحية.

وأفاد والده «السيد. ع. ع. م»، 50 عامًا، بأن ابنه غرق أثناء الاستحمام بالترعة، ولعدم إجادته السباحة لم يتمكن من إنقاذ نفسه.



وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو «إسفكسيا الغرق»، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.