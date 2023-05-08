"المخزنجى" يكشف عن مواقف تواضع يوسف إدريس

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيلًيًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، وقال الكاتب والأديب، الدكتور محمد المخزنجي، إن يوسف إدريس هو من عمل تقنية جديدة في فن القصة وفن المقال، والتي كانت مستلهمة من أذن تجيد السمع وروح تجيد الالتقاط لروح الحكائين العظام الذين يحكوا حكيًا تلقائيًا ليحوله هو لإبداع عظيم.

وقالت الروائية الدكتورة سلوى بكر، إن يوسف إدريس قدم أعمالً لشخوص من دم ولحم، شخوص نراها كل يوم عشرات المرات ولكن قلما تلحظها.

وأضاف الدكتور محمد المخزنجي، أن يوسف إدريس كان يذهب لأحد المقاهي بشارع القصر العيني، وكان يلعب طاولة مع العمال والصنايعية وأصحاب المهن المختلفة؛ لأنه كان عالمًا بدقائق المساكين من شعبنا ولهجاتهم وطرق تفكيرهم، وهذا نابع من تواضعه الشديد.