الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: اتعلم واخدم وطنك لله اعملوا حاجة تقابلوا بيها ربنا

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الناس بعمل الخير لله دون انتظار مقابل، قائلًا: "اعمل الخير لله، طلع صدقة لله، اتعلم واخدم وطنك لله، ساعد الناس لله، اكفل يتيم لله، بلاش نظام تبرع فلان الفلانى، غدا أو بعد غد هنقف أمام الله، فخلوها لله".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأحد: "نستحضر مشهد فرعون لما هدد السحرة قال "فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقىٰ"، فرد رد السحرة قالوا "لن نؤثرك علىٰ ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ۖ فاقض ما أنت قاض ۖ إنما تقضي هٰذه الحياة الدنيا".

وأردف: "السحرة قالوا هتقضي في الدنيا، لكن لن يقدر يمنع عنهم نعيم الآخرة، عشان كده اعملوا حاجة لله، مفيش حاجة باقية فى الدنيا إلا العمل الصالح والخير، ركزوا فى العمل الصالح، لأنه هو الباقى فى الدار الآخرة، اعمل لله لأن الله خير وأبقى".

رمضان عبدالمعز اخدم وطنك اكفل يتيم لله لعلهم يفقهون الوطن

مواد متعلقة

فريد بلحاج: ثقة البنك الدولى فى الاقتصاد المصرى كبيرة

بث مباشر.. مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولى بحضور مدبولى

وكيلة الأمم المتحدة: القاهرة أفضل مكان لعقد المنتدى الحضرى العالمى.. مصر أم الدنيا

وزير الإسكان: المنتدى الحضرى العالمى يهدف للتحول لمدن أكثر استدامة

رئيس الوزراء: المنتدى الحضرى العالمى فى مصر متوقع أن يحضره 20 ألفًا

أبوالغيط: إنشاء لجنة متابعة لتسوية القضية السورية

مدبولى: مصر ستنظم المنتدى الحضرى العالمى رقم 12 بحضور رؤساء الدول والحكومات

مدبولى: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة انبهرت بالمدن الجديدة فى مصر

الأكثر قراءة

مواطن سورى لـ"الدستور": كنا ننتظر قرار العودة للجامعة العربية منذ سنوات طويلة

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الباز: الجمهور يطالب الإعلام بمحتوى جاد لكن ملايين المشاهدات تذهب للتريندات التافهة

محمود حافظ يتصدر البوستر الرسمي لفيلم "لف وارجع تاني"

تعديلات على عقوبة التحرش.. حكايات من دفتر ألم النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن