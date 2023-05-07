رمضان عبدالمعز: اتعلم واخدم وطنك لله اعملوا حاجة تقابلوا بيها ربنا

نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الناس بعمل الخير لله دون انتظار مقابل، قائلًا: "اعمل الخير لله، طلع صدقة لله، اتعلم واخدم وطنك لله، ساعد الناس لله، اكفل يتيم لله، بلاش نظام تبرع فلان الفلانى، غدا أو بعد غد هنقف أمام الله، فخلوها لله".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأحد: "نستحضر مشهد فرعون لما هدد السحرة قال "فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقىٰ"، فرد رد السحرة قالوا "لن نؤثرك علىٰ ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ۖ فاقض ما أنت قاض ۖ إنما تقضي هٰذه الحياة الدنيا".

وأردف: "السحرة قالوا هتقضي في الدنيا، لكن لن يقدر يمنع عنهم نعيم الآخرة، عشان كده اعملوا حاجة لله، مفيش حاجة باقية فى الدنيا إلا العمل الصالح والخير، ركزوا فى العمل الصالح، لأنه هو الباقى فى الدار الآخرة، اعمل لله لأن الله خير وأبقى".