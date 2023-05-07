الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم 7 مايو، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.



شارك في الصلاة الأب شربل وديع، راعي الكنيسة، وعزبة مهني وألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مواعيد الله الخاصة".



وفي سياق متصل، تفقد الأب المطران دير راهبات الراعي الصالح، بالقرية، حيث اطمئن على الأحوال الرعوية للدير، مقدمًا كلمات التشجيع والتعضيد والامتنان للأخوات الراهبات، لجميع مجهوداتهن المبذولة، لخدمة الإيبارشية.