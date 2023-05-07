الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

الأنبا باسليسو
الأنبا باسليسو

ترأس  نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم 7 مايو، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

شارك في الصلاة الأب شربل وديع، راعي الكنيسة، وعزبة مهني وألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مواعيد الله الخاصة".

وفي سياق متصل، تفقد الأب المطران دير راهبات الراعي الصالح، بالقرية، حيث اطمئن على الأحوال الرعوية للدير، مقدمًا كلمات التشجيع والتعضيد والامتنان للأخوات الراهبات، لجميع مجهوداتهن المبذولة، لخدمة الإيبارشية.

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