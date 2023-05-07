الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يناقش الذكاء الاصطناعى ودوره فى المستقبل 17 مايو

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستقبل المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل" وتنظمها لجنة فنون الطفل ومقررتها الدكتورة فاطمة المعدول، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها المهندس زياد عبدالتواب، في تمام الرابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.

ومن المقرر أن تدير الندوة الكاتبة فاطمة المعدول مقررة لجنة فنون الطفل، ويشارك بها «طبقًا للترتيب الألفابائي» الدكتورة إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام جامعة عين شمس وعميد المعهد العالى الجزيرة الإعلام والعلوم والاتصال، الدكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد رئيس تحرير مجلة سمير مؤسسة دار الهلال وعضو لجنة فنون الطفل، المهندسة كريستين عريضة مستشار رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون الاستراتيجية وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتورة منى نصر أستاذة نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان.

وفي سياق آخر؛ اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة، في دورتها الأولى بعد تطويرها، والتي تشتمل على جوائز "جابر عصفور- جمال حمدان- سميرة موسي- الترجمة للشباب".

وأوضحت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن المركز يقدم هذا العام رؤية جديدة للجوائز تفسح المجال للمترجمين للتقدم في مجالات معرفية مختلفة، حيث كان المركز يطرح ثلاث جوائز فقط، والآن يطرح جائزة واحدة لجميع التخصصات، وجائزة للترجمة العلمية، وجائزة للشباب، أما هذا العام فالجوائز في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافة العلمية، وثلاث جوائز للشباب بدلًا من جائزة واحدة.

تابعت: ويطمح المركز عبر تقديم هذه المجموعة من الجوائز إلى استمرار دوره الرائد في تكريم المترجمين وتقدير دورهم الحيوي في نقل ثقافات العالم الآخر، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات الثقافية ودور النشر على الاهتمام بالترجمة إلى اللغة العربية في مجالات معرفية مختلفة، لإثراء المكتبة العربية والنهوض بالفكر والثقافة والتعريب، من خلال التأكيد على معايير جودة الترجمة ودقتها وأيضًا القيمة المعرفية والفكرية المضافة.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل المهندس زياد عبد التواب الدكتورة فاطمة المعدول

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