الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بتعديل قانون نقابة التجاريين الحالي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

هاجم أعضاء من مجلس الشيوخ قانون نقابة التجاريين الحالي وطالبوا بالعمل على سرعة الدفع بتعديل تشريعي حتى تقوم النقابة بدورها في رعاية أعضائها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وفي السياق، قال النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القانون الحالي معوق لعمل النقابة وبالفعل حجر عثرة في رعاية أعضائها خاصة وأنه يقف حائط سد أمام إجراء أي انتخابات للنقابة.

وقال دعبس إن ابسط حقوق العضو هو اختيار من يمثله بمجلس الإدارة وأن أبسط أنواع الديمقرايطة هو إجراء الانتخابات لقيادة النقابة بطريقة ديمقراطية وفقا لرؤية الأعضاء.

وأشار إلى أن الانتخابات كانت تجرى عبر القانون 100 لسنة 1993 وتم تعديله بالقانون 5 لسنة 1995 وهذا القانون كان كارثي لأنه كان يشترط حضور 50 % من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ولأن أعضاء النقابة يزيد بالفعل عن مليون و800 ألف جنيه، فكان ينبغي أن يحضر 900 ألف عضو وهو ما كان أمر مستحيل وتم تعديل هذا الأمر بأن تجري الانتخابات بنسبة حضور 10 % أي ما يقرب من 180 ألف عضو.

وطالب النائب بالعمل على سرعة تعديل قانون النقابة من أجل إجراء الانتخابات فليس من المعقول أن لا تجري الانتخابات بالنقابة لفترة طويلة زادت عن عشرين عاما.

من جانبه، أكد النائب سيد عبدالعال عضو المجلس أنه لأول مرة نجد القائمين على النقابة وأعضاء مجلس الإدارة يريدون إجراء الانتخابات وهي سابقة جيدة جدا ولذلك لابد من العمل على سرعة إقرار تعديل تشريعي من لإجراء انتخابات نقابة التجاريين.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب. وأوضح الوزير أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: "وهو من أولويات الحكومة".

وجاء توضيح الوزير ردًا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن ما إذا كان هناك مشروع قانون مقدم في هذا الشأن أم لا.

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ممثل حزب الشعب الجمهوري، أن نقابة التجاريين من أكبر النقابات في مصر، ولها دور فعال منذ عام 1972. وأشار توفيق إلى أن نقابة التجاريين ترعى مليون و800 ألف عضو، قائلاً: "وهو رقم كبير، لأنها بذلك ترعى مليون و800 ألف أسرة".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قياس الأثر التشريعي للقانون أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن قانون نقابة التجاريين في حاجة كبيرة للعديد من التعديلات، وقياس الأثر التشريعي له يكشف العديد من الأمور التي تحتاج لإعادة النظر.

وقال حسانين توفيق: “نقابة التجاريين في حاجة للموارد المالية، حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من خدمات صحية وغيرها”، مشيرا إلى أن اشتراكات النقابة في حاجة إلى إعادة النظر، لدعم دور النقابة في خدمة أعضائها.

 

أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء الجمعية العمومية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور نبيل دعبس اللجنة الاقتصادية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار علاء الدين فؤاد شئون المجالس النيابية سيد عبدالعال علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس