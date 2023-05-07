المصريون يعشقون ليفربول صلاح.. المحافظات الأكثر بحثًا عن الريدز

رقم تاريخي جديد حققه نجمنا المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد أن تساوى مع أسطورة ليفريول ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، وأصبحا في المرتبة الخامسة برصيد 186 هدفًا.

إنجازات صلاح مع الأحمر، تزيد من معدلات البحث عن ليفربول عبر الإنترنت في النطاق الجغرافي لمصر، والتي رصدتها مؤشرات محرك جوجل.

مؤشرات البحث سجلت عبارة «ارتفاع هائل» في عمليات البحث أمام عبارات «هدف صلاح الآن، ملخص مباراة ليفربول اليوم، ومباراة ليفربول وبرينتفورد».

عمليات البحث جاء أكثرها من محافظة الوادي الجديد التي احتلت صدارة عمليات البحث عن ليفربول في الساعات الماضية، تلتها مطروح ثم كفرالشيخ، وجاء ترتيب المحافظات التي تلتها على النحو التالي: الإسماعيلية، بني سويف، البحيرة، شمال سيناء، الشرقية، الفيوم، قنا، سوهاج، دمياط، المنوفية، الغربية، أسوان، الدقهلية، المنيا، أسيوط، بورسعيد، الأقصر، القليوبية، السويس، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، البحر الأحمر، والقاهرة.