حجز أكثر من 300 قطعة بالأراضي المميزة في الشروق ضمن الطرح الثاني

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس علي سعد إن أكثر من 300 مواطن تقدموا لحجز قطع أراضٍ سكنية مميزة بمدينة الشروق، وذلك في ضوء إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح الثاني لقطع أراضٍ سكنية متنوعة للأفراد "مسكن" خلال الفترة من 16/3/2023 : 15/5/2023 بعددٍ من المدن الجديدة ومن ضمنها مدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق - بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم الأحد - أنه تم إتاحة 18 قطعة أرض مميزة تقع بمنطقتي الإسكان العائلي والنوادي بالمدينة، وتتمتع تلك المناطق بالإطلالة المباشرة على المحور الشرقي الرابط بين طريقي القاهرة/السويس، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، لافتاً إلى أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة بالمدينة يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأضاف المهندس على سعد، أنه بالنسبة لقطع الأراضي فى منطقة الإسكان العائلي فتم إتاحة 7 قطع منها 6 قطع بمساحة (260م2)، وقطعة واحدة بمساحة (270م2)، ويتراوح سعر المتر مربع شامل التميز من 7205 جنيهات : 7469 جنيها، أما بالنسبة للأراضي في منطقة النوادي فيبلغ عددها 11 قطعة بمساحة (209م2)، وبسعر متر مربع يشمل التميز يتراوح من 9389 جنيهاً : 10091 جنيها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أنه بالنسبة لنظام الحجز فيكون عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن الموقع فيديو توضيحيا لخطوات الحجز وكذا كروكيات مواقع الأراضي واختيارها.