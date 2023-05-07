ضبط متهم بقتل سائق لسرقته في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بقتل سائق لسرقته في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتبلغ لمركز شرطة دكرنس من مزارع يفيد غياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة "توك توك".

وأضاف بعثوره على "التوك توك" متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس وفى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بإحدى المجارى المائية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه باصطحاب المجنى عليه بالتوك توك قيادته بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بني عبيد وحال سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز وباغتته.

كما تبيّن أنه ضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور، واستولى على هاتفه و"التوك توك" وقام بترك التوك توك لتعطله منه لانفجار إطاره بمكان العثور عليه.

كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى مالك محل هواتف محمولة "حسن النية"، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.