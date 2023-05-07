فريدة الشوباشى: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى أثبتت عدم وجود خطوط حمراء

أعربت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عن سعادتها بانطلاق الحوار الوطني، قائلة إن الجلسة الافتتاحية أعطتها أملا مفعما بالثقة أن مصر ستنهض النهضة التي تستحقها، وتؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه ثقة في الشعب المصري وليست لديه خطوط حمراء.

وأضافت الشوباشي خلال حوار لها برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا شهدنا كم إنجازات كبيرة للغاية لا يستطيع إحد إنكارها منذ 30 يونيو حتى الآن.

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الرائع في الجلسة الافتتاحية هي كون الرئيس السيسي لديه ثقة مطلقة في الحكم الموضوعي للجماهير المصرية، إذ إنه عقد الحوار الوطني تحت الكاميرات وأمام الجميع وليس في غرفة مغلقة.

وتابعت: الرئيس السيسي يعمل على إعادة مصر إلى مكانتها، مضيفة: «تأثرت جدا عندما رفض الرئيس استخدام كلمة لاجئ واستبدلها بضيف رئيس إنسان، مؤكدة أن مصر هي البيت الكبير وتقف بجانب غيرها حتى لو الظروف صعبة».