الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة تعدى على الأراضي
إزالة تعدى على الأراضي الزراعية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مواطن قام بالتعديل على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددًا من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 79 قرار إزالة بنطاق 11 مركزًا على مساحة 21020 م2 على أراضي أملاك الدولة، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتى الآن 639 قرار إزالة على مساحة 102274 م2.

وشددت على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس وكذلك إصدار قرارات الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ فى المهد.

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