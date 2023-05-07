بدء اختبارات نهاية العام لطلاب الصف الثانى الثانوى بالقاهرة والجيزة

ينطلق، اليوم الأحد، أول اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022 /2023، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، في أداء الامتحان بمادة اللغة العربية.

ويستمر الطلاب في الامتحان لمدة 3 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، مما يُعد هذا هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت الوزارة جميع مدراء المدارس بضرورة تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وإخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانًا لحق الطالب.

ويعقد الامتحان ورقيًا لطلاب (منازل- والذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا)، ولكنه هو ذات الامتحان الإلكتروني.

وفي حال تعطل التابلت المدرسي أثناء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى وتانية ثانوي، سيتم عمل محضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل اللجنة، وسيتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فورًا.