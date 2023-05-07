محافظ الشرقة يُتابع الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف عقار بقرية المنسترلى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكذلك سيارتين من الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.

من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه بالفحص الأولي للحالة الإنشائية للعقار، تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر، مشيرة إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار أسفر عن وقوع حالتي وفاة لشخصين هما: "ف. أ .ص" يبلغ من العمر 12 عاماً، و"م. م .م"، يبلغ من العمر 85 عاماً، وإصابة واحدة لشخص يدعى “أ. ص. م”، ويبلغ من العمر 43 عاما، أصيب باشتباه بكسر في الفقرات، وتم نقله لمستشفى أبوكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له، حتى تماثله للشفاء وعودته لمنزله بسلام، وسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفيين، كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث، وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظاً على سلامتهم.