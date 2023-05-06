السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين لبحث ملف النادي البحري

وفد مجلس نقابة الصحفيين
وفد مجلس نقابة الصحفيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين؛ ضم: خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وهشام يونس، ومحمد يحيى وكيلي النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وذلك لبحث سبل التعاون البناء.

وهنأ محافظ الإسكندرية نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

وتضمن الحديث بحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي .

كما دارت نقاشات حول أهمية، وأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسؤوليته  كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة .

وخلال اللقاء قدم البلشي الشكر المحافظ على حسن الإستقبال والاستعداد لتقديم كل الدعم للصحفيين.

كما أكد «البلشي» على أن النقابة العامة للصحفيين تقوم الآن بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز ، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الإسكندرية درع المحافظة لنقيب الصحفيين تقديراً لدور الصحافة والصحفيين.

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محافظ الإسكندرية نقابة الصحفيين لبحث سبل التعاون نقيب الصحفيين الإسكندرية

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