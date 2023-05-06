الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: الملكية البريطانية تدر أموالًا على الدولة ولا تشكل عبئًا عليها

النظام الملكي البريطاني
النظام الملكي البريطاني

علق محمد أبوالعينين، الكاتب والباحث السياسي، على الاعتراض على النظام الملكي البريطاني من قبل بعض الجماعات، مؤكدًا أنه من الممكن أن تصل الأمور إلى أن يكون الملك تشارلز الثالث آخر ملوك بريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الملك فاروق آخر ملوك مصر قال عن النظم الملكي البريطاني: "ربما تنتهي الملكية في العالم ولكن لا تنتهي في بريطانيا".

الملكية البريطانية متميزة عن غيرها

وأكد أن الملكية البريطانية، متميزة عن غيرها لأنها قادرة على التأقلم، رغم كونها متعثرة لأنها أكثر الملكيات الموجودة في أوروبا والتي ما زالت محتفظة بشكلها وإن كانت قد تخلت عن وجودها الحاكم وتحولت من أداة حكم لأداة ملك، وهي تحمي الكثير من تاريخ بريطانيا من النظام الملكي وطقوس تعيين الملكية. 

وأوضح أن هذه الملكية تحقق عائدًا للمملكة المتحدة، فقصر باكنجهام والمناطق الملكية دائماً محل زيارة للسائحين خاصة التي تأتي من المجتمعات التي تأسست على مرجعية إنجليرية، فالنظام الملكي يدر أموالًا على الدولة ولا يشكل عبئًا على نظام الدولة.

باحث السياسي الملكية البريطانية باكينجهام يدر أموالا نظام الدولة ملوك بريطانيا

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